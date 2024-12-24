قناة 12 العبرية: أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة بعد إصابتها وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية في تل أبيب عقب إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 09:04

قناة 12 العبرية: أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة بعد إصابتها وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية في تل أبيب عقب إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 53 mins 24 December، 2024
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