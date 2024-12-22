أضرار داخل أقسام مستشفى كمال عدوان شمال غزة، جراء غارات الاحتلال وتفجير روبوت مفخخ في محيطه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2024 - 01:26

أضرار داخل أقسام مستشفى كمال عدوان شمال غزة، جراء غارات الاحتلال وتفجير روبوت مفخخ في محيطه

منذ 50 mins 22 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة