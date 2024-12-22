انفجارات عنيفة تهز أرجاء مستشفى كمال عدوان مع تطاير الركام والشظايا بشكل كبير داخل أقسام المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 01:26

انفجارات عنيفة تهز أرجاء مستشفى كمال عدوان مع تطاير الركام والشظايا بشكل كبير داخل أقسام المستشفى

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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