موقع “والاه” العبري: ينبغي على المسؤولين الإسرائيليين الإسراع في الكشف عن أسباب الإخفاق المتكرر في اعتراض الصواريخ اليمنية للجمهور الإسرائيلي. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 22:22

موقع “والاه” العبري: ينبغي على المسؤولين الإسرائيليين الإسراع في الكشف عن أسباب الإخفاق المتكرر في اعتراض الصواريخ اليمنية للجمهور الإسرائيلي.

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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