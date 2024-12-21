فلسطين المحتلة: مسيرات “إسرائيلية” “كواد كابتر” تطلق النار في المناطق الشمالية لحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 22:20

فلسطين المحتلة: مسيرات “إسرائيلية” “كواد كابتر” تطلق النار في المناطق الشمالية لحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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