القناة 12 العبرية: معارك ضارية تجري الآن في جباليا بين قوات الاحتلال ومقاومي القسام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 19:16

القناة 12 العبرية: معارك ضارية تجري الآن في جباليا بين قوات الاحتلال ومقاومي القسام

منذ 25 mins 21 December، 2024
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