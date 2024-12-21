عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب من أجل إحباط الصفقة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 19:16

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب من أجل إحباط الصفقة.

منذ 48 mins 21 December، 2024
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