الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع عمليات الإجلاء في مخالفة واضحة للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 11:32

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يقتل المواطنين في قطاع غزة ويترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة ويمنع عمليات الإجلاء في مخالفة واضحة للقانون الدولي

منذ 37 mins 21 December، 2024
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