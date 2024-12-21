صحيفة هآرتس الصهيونية: الصاروخ الذي أطلق من اليمن على “تل أبيب” خلف حفرة عمقها عدة أمتار في موقع سقوطه مما أدى إلى أضرار جسيمة. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 11:32

صحيفة هآرتس الصهيونية: الصاروخ الذي أطلق من اليمن على “تل أبيب” خلف حفرة عمقها عدة أمتار في موقع سقوطه مما أدى إلى أضرار جسيمة.

منذ 50 mins 21 December، 2024
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