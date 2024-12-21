وسائل إعلام إسرائيلية: 30 إصابة في “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 10:00

وسائل إعلام إسرائيلية: 30 إصابة في “تل أبيب” إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن

منذ 37 mins 21 December، 2024
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