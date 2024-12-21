الخارجية الأمريكية: باربرا ليف أكدت خلال جولتها في دمشق الدعم الكامل لعملية انتقال شاملة بقيادة سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 02:16

الخارجية الأمريكية: باربرا ليف أكدت خلال جولتها في دمشق الدعم الكامل لعملية انتقال شاملة بقيادة سورية

منذ 1 ساعة 21 December، 2024
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