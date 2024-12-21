مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة بالجولان لـ 6 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2024 - 00:44

مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة بالجولان لـ 6 أشهر

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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