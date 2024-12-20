“القيادة العامة السورية”: دعونا الجانب الأمريكي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 23:12

“القيادة العامة السورية”: دعونا الجانب الأمريكي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري

منذ 13 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة