مراسل المنار : انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة بني حيان بعد يومين من دخولها وقيامها بعمليات تجريف و اعتداءات بالتفجير وهدم جدران المنازل و الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 12:22

مراسل المنار : انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة بني حيان بعد يومين من دخولها وقيامها بعمليات تجريف و اعتداءات بالتفجير وهدم جدران المنازل و الطرقات

منذ 2 ساعة 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة