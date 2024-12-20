وسائل إعلام العدو الصهيوني: نتائج التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر ستكون مؤلمة جداً وسيكون الأمر صعباً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 09:18

وسائل إعلام العدو الصهيوني: نتائج التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر ستكون مؤلمة جداً وسيكون الأمر صعباً

منذ 10 mins 20 December، 2024
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