وسائل إعلام العدو الصهيوني: نتائج التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر ستكون مؤلمة جداً وسيكون الأمر صعباً – موقع قناة المنار – لبنان
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وسائل إعلام العدو الصهيوني: نتائج التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر ستكون مؤلمة جداً وسيكون الأمر صعباً
منذ 10 mins
20 December، 2024
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“يديعوت أحرونوت” العبرية : إذا كانت “إسرائيل” مهتمة إلى هذا الحد في تحديد المواعيد النهائية للتحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر، فلتبدأ بتحديد موعد نهائي لأعضائها في الحكومة لتحمل المسؤولية أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
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