وزير الخارجية العراقي: تنظيم الدولة أعاد ترتيب صفوفه وحصل على أسلحة بعد انهيار الجيش السوري ووسع نطاق سيطرته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 00:00

وزير الخارجية العراقي: تنظيم الدولة أعاد ترتيب صفوفه وحصل على أسلحة بعد انهيار الجيش السوري ووسع نطاق سيطرته

منذ 30 mins 19 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة