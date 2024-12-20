الاتحاد الاوروبي: ندعو إلى التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 00:00

الاتحاد الاوروبي: ندعو إلى التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701

منذ 43 mins 19 December، 2024
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