القناة 12 العبرية: السلطات “الإسرائيلية” خلّصت إسرائيلي من سريلانكا قبل اعتقاله للتحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وذلك بعد نشر توثيقات له خلال خدمته العسكرية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 00:00

القناة 12 العبرية: السلطات “الإسرائيلية” خلّصت إسرائيلي من سريلانكا قبل اعتقاله للتحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم حرب، وذلك بعد نشر توثيقات له خلال خدمته العسكرية في غزة

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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