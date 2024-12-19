حزب الله: نثق أن الشعب اليمني المجاهد والأبي سيواصل طريق الصمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشجاعة لصد العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 16:18

حزب الله: نثق أن الشعب اليمني المجاهد والأبي سيواصل طريق الصمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشجاعة لصد العدوان

منذ 57 mins 19 December، 2024
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