تجريف إسرائيلي كامل للمواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 14:46

تجريف إسرائيلي كامل للمواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا

منذ 32 mins 19 December، 2024
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