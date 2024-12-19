بوتين: هناك من يحاول أن يقدم ما حصل في سوريا على أنه هزيمة لروسيا وهذا غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 13:12

بوتين: هناك من يحاول أن يقدم ما حصل في سوريا على أنه هزيمة لروسيا وهذا غير صحيح

منذ 27 mins 19 December، 2024
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