اعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في كريات شمونه بعد تشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 11:40

اعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في كريات شمونه بعد تشخيص خاطئ

منذ 42 mins 19 December، 2024
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