مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ سلسلة تفجيرات في بلدة الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 11:40

مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ سلسلة تفجيرات في بلدة الناقورة جنوب لبنان

منذ 47 mins 19 December، 2024
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