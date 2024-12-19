كتائب الأقصى: قصفنا تموضعاً لجنود العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 11:40

كتائب الأقصى: قصفنا تموضعاً لجنود العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 52 mins 19 December، 2024
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