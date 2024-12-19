مراسل المنار: جرافات ودبابات ميركافا وناقلات جند من نوع ناميرا تواصل تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 11:40

مراسل المنار: جرافات ودبابات ميركافا وناقلات جند من نوع ناميرا تواصل تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان الشمالية

منذ 54 mins 19 December، 2024
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