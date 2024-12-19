فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بعد تسلل قوات خاصة واندلاع اشتباكات في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 11:40

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بعد تسلل قوات خاصة واندلاع اشتباكات في المكان

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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