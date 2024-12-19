خمسة شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 02:14

خمسة شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة

منذ 5 mins 19 December، 2024
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