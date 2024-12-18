القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أوعز للجيش بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 11:18

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أوعز للجيش بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل

منذ 7 mins 18 December، 2024
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