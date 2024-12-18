المديرية العامة للدفاع المدني: عناصرنا لم يباشروا عمليات البحث ورفع الأنقاض في بلدتي الطيبة والعديسة خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 00:14

المديرية العامة للدفاع المدني: عناصرنا لم يباشروا عمليات البحث ورفع الأنقاض في بلدتي الطيبة والعديسة خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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