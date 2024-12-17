🔴 عاجل | “هرتسي هليفي” يعلن تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة: “تعلمنا من الحرب القائمة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 16:28

🔴 عاجل | “هرتسي هليفي” يعلن تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة: “تعلمنا من الحرب القائمة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع”

منذ 29 mins 17 December، 2024
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