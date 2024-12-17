وزارة الحرب “الإسرائيلية”: إصابة أكثر من 13 ألفًا و500 “إسرائيلي” منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 16:28

وزارة الحرب “الإسرائيلية”: إصابة أكثر من 13 ألفًا و500 “إسرائيلي” منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023

منذ 56 mins 17 December، 2024
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