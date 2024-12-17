مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة حلتا قضاء حاصبيا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 16:28

مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة حلتا قضاء حاصبيا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة