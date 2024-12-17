الرئيس التركي: سوريا بحاجة للدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حتى يمكن لها أن تنهض في المرحلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 13:24

الرئيس التركي: سوريا بحاجة للدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حتى يمكن لها أن تنهض في المرحلة المقبلة

منذ 19 mins 17 December، 2024
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