الرئيس التركي: بحثنا الموضوع السوري وأهمية إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 13:22

الرئيس التركي: بحثنا الموضوع السوري وأهمية إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها

منذ 20 mins 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة