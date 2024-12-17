الجيش اللبناني: : ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل اليابسة – راشيا وجرد رأس بعلبك وجرد وطى الجوز – كسروان” اليوم ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 11:48

الجيش اللبناني: : ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل اليابسة – راشيا وجرد رأس بعلبك وجرد وطى الجوز – كسروان” اليوم ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00

منذ 28 mins 17 December، 2024
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