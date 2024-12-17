الامام الخامنئي: الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه لكن من سيتم القضاء عليه فعلياً هي “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 11:48

الامام الخامنئي: الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه لكن من سيتم القضاء عليه فعلياً هي “إسرائيل”

منذ 30 mins 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة