فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي خلال المعارك مع المقاومة بجنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 11:48

فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي خلال المعارك مع المقاومة بجنوب قطاع غزة

منذ 32 mins 17 December، 2024
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