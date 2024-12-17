وزارة الحرب الإسرائيلية تعترف بإصابة 13500 عسكري في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينما اعترف موقع الجيش بإصابة 5490 عسكرياً – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الحرب الإسرائيلية تعترف بإصابة 13500 عسكري في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينما اعترف موقع الجيش بإصابة 5490 عسكرياً
منذ 35 mins
17 December، 2024
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