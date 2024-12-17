وزارة الحرب الإسرائيلية تعترف بإصابة 13500 عسكري في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينما اعترف موقع الجيش بإصابة 5490 عسكرياً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 11:48

وزارة الحرب الإسرائيلية تعترف بإصابة 13500 عسكري في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، بينما اعترف موقع الجيش بإصابة 5490 عسكرياً

منذ 35 mins 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة