مصادر يمنية: العدوان الأمريكي استهدف مجمع العرضي في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 03:58

مصادر يمنية: العدوان الأمريكي استهدف مجمع العرضي في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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