وصول إصابات إلى مشفى المعمداني جراء استهداف منزل سكني بحي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 02:20

وصول إصابات إلى مشفى المعمداني جراء استهداف منزل سكني بحي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 2 ساعة 17 December، 2024
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