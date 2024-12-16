النائب فضل الله: هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الإعلاميات اللواتي يمثلن عنوان لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 22:56

النائب فضل الله: هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الإعلاميات اللواتي يمثلن عنوان لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون

منذ 1 ساعة 16 December، 2024
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