القوات المسلحة اليمنية: نؤكد ومعنا أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 21:10

القوات المسلحة اليمنية: نؤكد ومعنا أبناء الشعب اليمني العزيز المجاهد الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أمريكي بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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