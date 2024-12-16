القوات المسلحة اليمنية: العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازر المستمرة بحقه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 21:10

القوات المسلحة اليمنية: العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على المجازر المستمرة بحقه

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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