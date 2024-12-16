اعلام العدو : إصابة 5 إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 17:24

اعلام العدو : إصابة 5 إسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار في تل أبيب

منذ 36 mins 16 December، 2024
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