السيسي و عبدالله الثاني يؤكدا تأييدهما لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 17:22

السيسي و عبدالله الثاني يؤكدا تأييدهما لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه

منذ 52 mins 16 December، 2024
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