بشار الأسد: لم أغادر دمشق بشكل مخطط له بل بقيت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم 8 ديسمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 15:24

بشار الأسد: لم أغادر دمشق بشكل مخطط له بل بقيت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم 8 ديسمبر

منذ 37 mins 16 December، 2024
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