إسرائيل تحتل أكثر من 370 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 15:24

إسرائيل تحتل أكثر من 370 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية

منذ 1 ساعة 16 December، 2024
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