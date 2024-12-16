وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,028 شهيدا و106,962 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 13:14

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,028 شهيدا و106,962 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

منذ 1 ساعة 16 December، 2024
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