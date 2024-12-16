اعلام العدو: العثور على قنبلة يدوية في طريق أيالون السريع بتل أبيب وعناصر الشرطة يقومون بتفكيكها – موقع قناة المنار – لبنان
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اعلام العدو: العثور على قنبلة يدوية في طريق أيالون السريع بتل أبيب وعناصر الشرطة يقومون بتفكيكها
منذ 27 mins
16 December، 2024
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