أفيغدور ليبرمان: انشغال الحكومة بإقالة المستشارة القضائية في وقت يقاتل فيه الجنود على عدة جبهات ويواجه فيه الإسرائيليون غلاء المعيشة أمر مخزٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 07:52

أفيغدور ليبرمان: انشغال الحكومة بإقالة المستشارة القضائية في وقت يقاتل فيه الجنود على عدة جبهات ويواجه فيه الإسرائيليون غلاء المعيشة أمر مخزٍ

منذ 40 mins 16 December، 2024
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